МИД Украины: решение арбитража по спору "Нафтогаза" с "Газпромом" ожидается в ноябре

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Окончательное решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" может появиться в конце ноября. Об этом заявила во вторник заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.

"Сроки окончательного решения [Стокгольмского арбитража по делу "Газпром" - "Нафтогаз"] сейчас немного сдвинули. Предварительно - это конец ноября", - сказала Зеркаль в эфире украинского "5 канала".

Она объяснила, что стороны должны провести подсчеты, которые касаются выполнения решения арбитража. "Они [подсчеты] должны быть проведены сторонами. Стороны должны прийти к общему знаменателю. После этого, если они не приходят к общему знаменателю, то подключается арбитраж", - отметила замминистра.

Кроме того, по словам Зеркаль, дело по контракту на поставку газа "рассматривают еще в привязке ко второму делу - транзиту газа". "И конечно, здесь есть определенная корреляция", - добавила замминистра.

Предварительное решение

31 мая Стокгольмский арбитраж вынес первое решение по иску "Газпрома" к "Нафтогазу", в котором отклонил основные требования российской компании и назвал принцип "бери или плати" несправедливым.

Разбирательство между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмском арбитраже) началось еще в 2014 году. Компании судятся из-за контрактов на поставку газа и его транзит через территорию Украины с 2009 года. Слушания по иску "Газпрома" завершились в декабре 2016 года.

Требования "Газпрома" к "Нафтогазу" составляли более $37 млрд . Эта сумма включает в себя оплату задолженности за газ, поставленный в мае - июне 2014 года, оплату по обязательству "бери или плати" за 2012-2016 годы, а также пеню за просрочку оплаты.

31 мая, как сказала ранее Зеркаль, Стокгольмский арбитраж не только полностью отменил принцип "бери или плати", но также отменил запрет на реэкспорт купленного в РФ газа и разрешил пересмотреть цену на газ для Украины с 2014 года.

Несмотря на решение арбитража, у "Нафтогаза" все еще остается долг перед "Газпромом" за поставленный газ. Он составляет свыше $2 млрд .

Взаимные претензии

В январе 2017 года "Газпром" направил "Нафтогазу" счет на оплату газа, не выбранного украинской компанией во втором - четвертом кварталах 2016 года по условию "бери или плати", на сумму 5,319 млрд . Украинская сторона заявила, что не будет его оплачивать до вынесения решения суда в Стокгольме. С ноября 2015 года Украина не импортировала газ по действующему контракту с "Газпромом".

В апреле "Газпром" уточнил сумму требований к "Нафтогазу Украины", увеличив ее до $37 млрд с $31,759 млрд . Данная сумма "включает требования по оплате задолженности за поставленный в мае - июне 2014 года газ, оплату по обязательству "бери или плати" за 2012-2016 годы, а также пени за просрочку оплаты газа.

"Нафтогаз Украины" в свою очередь обратился в арбитраж с требованиями о ретроактивном изменении цены на природный газ, возмещении всех переплат, осуществленных с 20 мая 2011 года в размере не менее $6 млрд , и отмене положения контракта, запрещающего реализацию поставляемого по нему природного газа за пределами Украины, а также пересмотра транзитных ставок. Затем общая сумма требований выросла до $31,759 млрд . При этом сумма исковых претензий "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже составила $26,6 млрд .