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Башкирия получит 30 млрд рублей от "Башнефти" за 2,5 года владения пакетом акций

Экономика и бизнес
27 июня, 22:51 UTC+3 УФА УФА 27, июня. /ТАСС

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность

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УФА, 27 июня. /ТАСС/. Башкирия получит 30 млрд рублей от нефтяной компании "Башнефть", основным акционером которой является "Роснефть", за 2,5 года владения блок-пакетом акций. Об этом сообщил во вторник глава республики Рустэм Хамитов.

"За неполные два года владения пакетом 25% плюс 1 акция республика уже получила более 20 млрд рублей дивидендов и благотворительной помощи. А по итогам 2017 года эта цифра достигнет 30 млрд рублей за два с небольшим года", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Хамитова, при прежних акционерах республика в качестве благотворительной помощи получала около 1 млрд рублей в год, сейчас эта сумма достигла 4 млрд рублей. "Кроме того, сегодня "Роснефть" организует достаточно большую и значимую поддержку муниципалитетам, на территории которых добывается нефть. Ресурсы выделяются на капитальный ремонт наших больниц, школ, дорог, значительно, в разы, а иногда и в десятки раз больше того, что было три-четыре года тому назад. Так что мы сегодня реально и зримо ощущаем поддержку "Роснефти", мы понимаем, что эта политика надолго", - заключил глава Башкирии.

Он рассказал, что "Роснефть" и "Башнефть" начали активно привлекать производителей нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего оборудования, которое выпускается на заводах региона. "Раньше этого не было. На сегодняшний день, почти на 100% загружено катализаторное производство в нашем городе Ишимбай. Ранее "Башнефть" покупала катализаторы за рубежом", - напомнил руководитель республики.

"Для нас принципиально важным остается сохранить пакет (акций "Башнефти"), и продолжать сотрудничество с компанией "Роснефть", помогая при этом компании "Башнефть" завоевывать новые позиции в нефтехимии, газовой химии, нефтепереработке, в решении вопросов охраны окружающей среды", - добавил Хамитов.

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Башкирия получила 25% плюс 1 акцию компании. Позднее после оферты миноритариям "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

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