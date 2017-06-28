На заседании Совета МИБ принята новая стратегия банка на 5 лет

БУХАРЕСТ, 27 июня. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Стратегия развития Международного инвестиционного банка (МИБ) на период 2018-2022 гг. принята на 107-м заседании его Совета, который прошел во вторник в румынской столице. На заседании был также подписан ряд документов о сотрудничестве и проведен бизнес-форум о новых возможностях для бизнеса в Румынии.

Новая дорожная карта

"В конце этого года заканчивается 5-летний стратегический цикл, задачей которого было восстановить работу банка, поднять его из очень тяжелого финансового положения и превратить в многосторонний институт развития, - сказал в интервью корреспонденту ТАСС председатель правления МИБ Николай Косов. - В течение продолжительного периода банк находился в стагнации. Это было вызвано тем, что в период становления новых основ государственности некоторые страны ушли из банка, появилось много проблемных долгов, и постепенно интерес акционеров к этому банку угасал. В 2012 году акционеры приняли стратегию восстановления банка, и теперь ее задачи выполнены".

"Принятая сегодня в Бухаресте стратегия представляет собой дорожную карту на следующие 5 лет, - сообщил он. - Ее лейтмотив - стабильность и умеренное развитие банка. Ей предусмотрены темпы годового роста 10-12% в течение 5 лет, увеличение активов банка примерно до 1 млрд 800-900 миллионов евро, рост кредитного портфеля - до 1 млрд 300 миллионов евро. В настоящее время наши активы только перевалили за 1 миллиард евро, текущий кредитный портфель составляет примерно 550 миллионов евро".

Успешное сотрудничество с Румынией

"Банк фондируется на финансовых рынках России, Словакии и - очень удачно - в Румынии, - подчеркнул Косов. - В 2015 и 2016 году мы размещали в Румынии облигации по очень хорошей для нас цене, причем каждый раз на них была переподписка в 2,5-3 раза. Мы очень хорошо сотрудничаем с румынской биржей и находим поддержку властей практически каждый раз, когда выходим на рынок страны. Для Румынии это важно, потому что на местный рынок со своими бумагами выходит не так много международных банков развития".

"Сейчас кредитный портфель МИБ по Румынии приближается к 70 миллионам евро, еще около 40 миллионов будет выдано в ближайшее время, - отметил глава банка. - Это составляет примерно 12% от нашего общего кредитного портфеля. Если учесть, что доля Румынии в оплаченном капитале банка 5,9%, то это неплохой показатель. Мы также вложили в румынские ценные бумаги, главным образом, в суверенные бонды примерно 16% нашего казначейского портфеля".

Новые направления работы МИБ

"В последние 2 года МИБ развивает торговое финансирование, - продолжал Косов. - Этот вид операций особенно востребован в период санкций, потому что многие западные банки, расширительно их толкуя, отказываются сотрудничать с российскими коммерческими банками просто потому, что они - российские. А у этих банков многолетняя история торговых операций с партнерами в Чехии, Словакии, Румынии. Сейчас МИБ осваивает эту нишу, и в ближайшее время торговое финансирование и поддержка экспортно-импортных операций займут важное место в нашей работе".

"Мы планируем создать фонд прямых инвестиций, а также фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, потому что в последние годы эта сфера выпала из поля зрения крупных банков, - отметил он. - Многие из них перестают выполнять главную банковскую функцию - генератора финансовой поддержки проектов развития промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы. Поэтому я считаю, что в предстоящие 5-10 лет роль международных банков развития будет возрастать, поскольку, будучи наднациональными структурами, они могут шире смотреть на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также проектов, которые, несмотря на риск, полезны для экономики".

Россия сохраняет лидирующую роль в МИБ

"Россия продолжает играть лидирующую роль в банке, имея самую крупную долю в оплаченном капитале, - сказал председатель правления МИБ. - Россия получает от банка существенную поддержку, которая будет расширяться. Мы ведем в России несколько крупных проектов, общий объем инвестиций приближается к 300 миллионам евро, мы строим инновационные "зеленые" гидроэлектростанции в Карелии - проект "Белый порог", поддерживаем Лысьвенский металлургический завод и Государственную транспортную лизинговую компанию. Мы также работаем на российском рынке ценных бумаг, на российской бирже, где было уже 5 выпусков ценных бумаг".