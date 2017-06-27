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Сторчак: международные банки развития могут укрепить доверие между странами

Экономика и бизнес
27 июня, 23:53 UTC+3 БУХАРЕСТ /Корр. ТАСС, Николай Морозов

Замминистра финансов РФ отметил, что особенность МИБ и МБЭС состоит в том, что они добились освобождения от действия санкций

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БУХАРЕСТ, 27 июня. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Такие финансовые институты, как Международный инвестиционный банк (МИБ), могут способствовать укреплению доверия между странами-участницами. Это отметил в интервью корреспонденту ТАСС заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, возглавлявший российскую делегацию на 107-м заседании Совета банка, прошедшем во вторник в румынской столице.

На нем была принята Стратегия развития МИБ на период 2018-2022 гг., подписаны несколько документов о сотрудничестве и проведен бизнес-форум о новых возможностях для бизнеса в Румынии.

"В условиях отсутствия доверия между представителями бизнеса и властей такие учреждения, как МИБ и Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС), могут навести мосты, потому что это - многосторонние, политически нейтральные, финансово устойчивые и щепетильные в выборе проектов банки", - подчеркнул он. "Самое важное, что это заседание проходит именно в Румынии, в стране с определенными настроениями, связанными с РФ, что оно привлекло большое внимание со стороны бизнес-кругов и властей", - сказал Сторчак.

По его словам, в этом основное содержание того, что здесь произошло. "Последний раз я был в Румынии наверное 20 лет назад, и тот факт, что, занимаясь международными финансовыми отношениями, я сюда не приезжал, в определенной степени отражает низкий уровень отношений, который объективно сложился между РФ и Румынией".

Как указал замминистра финансов, особенность МИБ и МБЭС состоит в том, что они добились освобождения от действия санкций, от ограничения взаимных операций, несмотря на то, что их штаб-квартиры находятся в Москве. "Они защитили свои интересы и интересы российских граждан, чтобы банки крепли, чтобы имели возможность фондироваться в разных валютах, на разных рынках. Это потихоньку происходит. По мере роста потенциала развития МИБ будет все более заметен и в РФ, и в европейских странах-членах", - отметил Сторчак.

"Россия заинтересована в том, чтобы банк сохранился, и добилась этого. Это было нелегко. Например, Венгрия в свое время покинула МИБ, но вернулась, правильно оценив ситуацию и поняв, что банк может многое ей дать", - добавил он. Сергей Сторчак объяснил это тем, что в деятельности МИБ все более важную роль играет торговое финансирование, а финансовая поддержка национального экспорта имеет для восточноевропейских стран очень большое значение.

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