Суд в Новосибирской области признал незаконным тариф S7 без бесплатного провоза багажа

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НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Суд города Обь в Новосибирской области признал незаконным пункт тарифа авиакомпании "Сибирь" (S7), запрещающий бесплатный провоз багажа. С соответствующим иском обратились сотрудники транспортной прокуратуры, сообщила в среду пресс-служба Западно-Сбирской транспортной прокуратуры.
"Решением Обского городского суда требования прокурора были удовлетворены в полном объеме, решение в законную силу не вступило", - говорится в сообщении.
Сотрудники Новосибирской транспортной прокуратуры выявили нарушения воздушного законодательства в ходе анализа локальных нормативно-правовых актов ПАО "Авиакомпания Сибирь", размещенных на официальном сайте компании.
В ведомстве отметили, что при формировании тарифов на воздушные перевозки авиакомпании по закону обязаны руководствоваться тем, что пассажир имеет право бесплатного провоза своего багажа в пределах установленной нормы. Эти нормы устанавливаются в зависимости от типа воздушного судна и не могут быть менее чем 10 кг на одного пассажира.
Однако ПАО "Авиакомпания "Сибирь" разработан и применяется тариф "Эконом базовый", который не предусматривает бесплатный провоз багажа. По этому тарифу возможен лишь провоз ручной клади в салоне самолета, причем с ограничением по количеству мест.
В марте 2016 года Ространсандзор выдал авиакомпании "Сибирь" инспекторское предписание устранить нарушения правил провоза багажа в тарифе "Эконом базовый". Компания сочла это требование незаконным и в августе 2016 года обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы, но суд согласился с доводами Ространснадзора. Решение было обжаловано, в марте 2017 года кассационная инстанция также признала предписание законным.