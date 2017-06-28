Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ предложит сокращать господдержку АПК в мире на конференции ВТО в Аргентине

Экономика и бизнес
28 июня, 9:23 UTC+3 ДАЛЯНЬ /Китай/ 28, июня. /ТАСС

В МЭР отметили, что есть страны, в которых объемы внутренней поддержки сельского хозяйства выше, чем, например, в РФ, и это создает дополнительные конкурентные преимущества

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДАЛЯНЬ /Китай/, 28 июня. /ТАСС/. Россия предложит постепенно сокращать государственную поддержку сельского хозяйства странами-участницами ВТО на конференции организации, которая пройдет в декабре в Аргентине. Об этом журналистам сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Груздев в кулуарах Всемирного экономического форума "Летний Давос".

"Мы говорим, что общий уровень должен сокращаться в целом, но у каждого есть свои объемы, поэтому самый главный тренд должен быть на последовательное сокращение объемов такой поддержки", - сказал он.

Груздев подчеркнул, что несмотря на то, что Россия тоже оказывает господдержку АПК, ее объемы ниже, чем в других странах (например, в ЕС и США).

"Есть целый ряд стран, объемы внутренней поддержки сельского хозяйства которых существенно выше, чем в России. Соответственно, это создает дополнительные конкурентные преимущества за счет существенного субсидирования. Когда вы выходите на международные рынки, то вы вступаете уже в неравноправную конкуренцию", - пояснил он.

Несмотря на неконструктивную позицию относительно мировой торговли со стороны США, подготовка к конференции продолжается, отметил Груздев.

"У нас достаточно много инициатив, это и вопросы инвестиций, многостороннее инвестиционное соглашение, которое мы хотим принести на площадку ВТО для обсуждения, это и вопросы электронной торговли", - сказал он.

Россия и Китай на форуме "Летний Давос" обсуждали свои подходы к мировой торговле, добавил замминистра. "У нас единые подходы с точки зрения развития повестки инвестиционной на площадке ВТО, электронной торговли, малых и средних предприятий и создания механизмов поддержки МСП", - пояснил замминистра экономического развития РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Аргентина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко заявила об отсутствии юридических оснований отклонять закон о реновациии
2
Направлявшийся на Кубу самолет готовится к экстренной посадке в Домодедове
3
При строительстве метро в Риме обнаружили дом II века с мозаикой и фресками
4
На Кубани выпали осадки в виде града диаметром до 5 см
5
Рабочие при реставрации зданий ВДНХ обнаружили коллекцию минералов
6
Фэллон: Великобритания готова ответить ракетным ударом на возможную кибератаку
7
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком
Темы дня
Загрузка...
Реклама