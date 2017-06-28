РФ предложит сокращать господдержку АПК в мире на конференции ВТО в Аргентине

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ДАЛЯНЬ /Китай/, 28 июня. /ТАСС/. Россия предложит постепенно сокращать государственную поддержку сельского хозяйства странами-участницами ВТО на конференции организации, которая пройдет в декабре в Аргентине. Об этом журналистам сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Груздев в кулуарах Всемирного экономического форума "Летний Давос".
"Мы говорим, что общий уровень должен сокращаться в целом, но у каждого есть свои объемы, поэтому самый главный тренд должен быть на последовательное сокращение объемов такой поддержки", - сказал он.
Груздев подчеркнул, что несмотря на то, что Россия тоже оказывает господдержку АПК, ее объемы ниже, чем в других странах (например, в ЕС и США).
"Есть целый ряд стран, объемы внутренней поддержки сельского хозяйства которых существенно выше, чем в России. Соответственно, это создает дополнительные конкурентные преимущества за счет существенного субсидирования. Когда вы выходите на международные рынки, то вы вступаете уже в неравноправную конкуренцию", - пояснил он.
Несмотря на неконструктивную позицию относительно мировой торговли со стороны США, подготовка к конференции продолжается, отметил Груздев.
"У нас достаточно много инициатив, это и вопросы инвестиций, многостороннее инвестиционное соглашение, которое мы хотим принести на площадку ВТО для обсуждения, это и вопросы электронной торговли", - сказал он.
Россия и Китай на форуме "Летний Давос" обсуждали свои подходы к мировой торговле, добавил замминистра. "У нас единые подходы с точки зрения развития повестки инвестиционной на площадке ВТО, электронной торговли, малых и средних предприятий и создания механизмов поддержки МСП", - пояснил замминистра экономического развития РФ.