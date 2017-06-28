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Росстат: стратегия развития статистического учета позволит экономить бюджетные деньги

Экономика и бизнес
28 июня, 11:30 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 28, июня. /ТАСС

Глава Росстата Александр Суринов отметил, что главная задача - не проводить лишних статистических наблюдений

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Стратегия развития статистического учета до 2024 года позволит сохранить средства бюджета и снизить количество лишних исследований. Об этом в среду рассказал журналистам глава Росстата Александр Суринов.

"Мы эту работу начали немного раньше, еще до указа президента. Главная задача - сделать так, чтобы не проводить лишних статистических наблюдений и экономить тем самым бюджетные деньги. Есть еще вопрос технического перевооружения, его тоже нужно решать... Также мы должны сделать более удобным представление данных", - отметил глава Росстата.

Как ранее сообщалось, в апреле 2017 года президент России Владимир Путин передал Минэкономразвития функции по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета. Одновременно с этим президент исключил Росстат из числа ведомств, которыми руководит правительство РФ. После этого Минэкономразвития было поручено разработать новую стратегию развития российской статистики до 2024 года.

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