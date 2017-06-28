"Ингосстрах" уходит с украинского рынка

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Компания "Ингосстрах" исключила из списка представительств офис в Киеве, следует из изменений устава, опубликованных на сайте компании.
"За рубежом "Ингосстрах" имеет представительства в следующих населенных пунктах: г. Алматы (Республика Казахстан), г. Баку (Азербайджанская Республика), г. Мумбаи (Республика Индия), г. Пекин (Китайская Народная Республика)", - говорится в измененной редакции устава.
В предыдущей редакции от 9 ноября 2016 года в списке числилось представительство в Киеве (Украина).
Представитель "Ингосстраха" отказался от комментариев.