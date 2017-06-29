Трутнев: давление надзорных органов в ДФО ведет к разрушению экономики предприятий

ХАБАРОВСК, 29 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Основным препятствием для предпринимательской деятельности и инвестиций на Дальнем Востоке является давление контрольно-надзорных и силовых органов власти, которое разрушает экономику предприятий. Такое мнение высказал в четверг вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточного федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"За два с половиной года на Дальнем Востоке прошло 130 тысяч проверок предприятий и предпринимателей, не считая доследственных проверок и проверок в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Давление на предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов и силовых структур является главным препятствием для деятельности предприятий", - сказал Трутнев, выступая на совместной коллегии Минвостокразвития и Генеральной прокуратуры, которая проходит в Хабаровске.

Полпред рассказал, что только за первое полугодие 2017 года аквапарк "Чудо-Остров" в Камчатском крае пережил пять проверок. "От такого количества может не остаться ни чуда, ни острова, а ведь это - не самое прибыльное предприятие. По сути - подарок инвестора жителям Камчатки", - отметил Трутнев. Он напомнил также о силовом вмешательстве в деятельность компании "Доброфлот" в Приморском крае в марте 2016 года.

"Недопустимо, когда силовые органы начинают штурмовать предприятия, даже не разобравшись, есть ли состав преступления в действиях предпринимателей", - добавил Трутнев. По его словам, такие действия "фактически разрушают экономику предприятия", от чего страдают не владельцы и руководители компании, а их работники.

"Страдают граждане, которые не получают заработной платы, а это уже влечет снижение уровня жизни и снижение платежей в бюджет", - сказал полпред. По его словам, это угроза экономической мощи России. Трутнев предложил ввести ответственность за ущерб от необоснованного вмешательства в деятельность предприятий, радикально сократить количество внеплановых проверок, которые стали "бичом для экономики предприятий", а в случае неподтверждения фактов из заявлений граждан - ввести наказание для недобросовестных заявителей.

Вице-премьер также считает необходимым передать часть полномочий многочисленных контрольно-надзорных органов с федерального на региональный уровень. По его мнению, губернаторы смогут лучше учесть факторы экономического развития при назначении тех или иных проверок.