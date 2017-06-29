Товарооборот между РФ и КНР по итогам года может превысить $80 млрд

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ПЕКИН, 29 июня. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам текущего года может превысить $80 млрд. Об этом в четверг на брифинге заявил заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь.
"За первые пять месяцев этого года товарооборот между нашими странами вырос на 26,1%. Это довольно значимая цифра. По нашим оценкам, общиq объем товарооборота по итогам текущего года превысит $80 млрд", - отметил он.
По данным Главного таможенного управления КНР, торговый оборот России и Китая за первые пять месяцев текущего года увеличился на 26,1% в годовом выражении - до $32,3 млрд.
По итогам 2016 года объем торговли между РФ и КНР вырос на 2,2% в годовом выражении и достиг $69,52 млрд.