Япония намерена вместе с США и Индией заняться добычей "горючего льда"

ТОКИО, 29 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии намерено совместно с США и Индией заняться разработкой приемлемых по себестоимости технологий добычи метангидратов, которые называют "горючим льдом" и считают одним из наиболее перспективных источников энергии. Об этом сообщил ТАСС представитель отдела нефти и природного газа Управления природных ресурсов и энергетики Японии Дзёдзи Касифуку.

"С США уже есть общая договоренность о проведении совместных экспериментов по добыче метангидратов на суше, на Аляске, - сказал специалист.- Она достигнута между Японской национальной корпорацией по нефти, газу и металлам (JOGMEC, ДЖОГМЕК) и одним из исследовательских центров Министерства энергетики США. Теперь предстоит определить конкретный район добычи, думаю, что к ней будут привлечены и частные компании".

"Имеется вероятность достижения такой же договоренности и с Индией, что позволит резко увеличить масштабы экспериментов по испытанию новых, более дешевых технологий извлечения метангидратов", - отметил специалист. Токио, по его словам, сейчас продолжает собственную пробную добычу, которая ведется у центральной части тихоокеанского побережья главного острова страны Хонсю.

По словам эксперта, запасы метангидратов в районе Японии пока оценить трудно. "Было объявлено, что их месторождения в районе разлома Нанкай у побережья Хонсю могут покрыть потребности Японии в природном газе в течение 10 лет,- сказал специалист.- Однако, судя по всему, будут открываться и новые месторождения".

По некоторым прогнозам, метангидраты в районе Японии могут удовлетворить потребности страны в природном газе в течение 100 лет. Эксперименты по их добыче Токио ведет с 2013 года, однако помимо технических трудностей остается серьезная проблема себестоимости. Метан с подводных залежей с учетом переработки, транспортировки и прочих расходов пока стоит дороже обычного импортного природного газа, который Япония закупает в сжиженном виде. Объединив усилия с США и Индией, Токио намерен нарастить частоту экспериментов, снизить расходы и выйти на приемлемые по цене технологии промышленной добычи.

Метангидрат или гидрат метана - это соединение газа метана с водой, внешне напоминающее рыхлый подтаявший снег. Такие месторождения широко распространены на планете в зоне вечной мерзлоты. Под дном океана также имеются большие запасы метангидратов, осваивать которые до сих пор считалось невыгодным. Месторождения у берегов Японии залегают на глубине около 50 метров под поверхностью океанского дна и образуют в грунте слои от 10 см до метра.