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Резиденты ТОР в ДФО смогут выбрать для себя специальный режим контроля

Экономика и бизнес
29 июня, 10:16 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 29, июня. /ТАСС

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка пояснил, что специальный режим - это самостоятельная оценка инвестором соответствия контролируемых процессов установленным требованиям

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ХАБАРОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Инвесторы территорий опережающего развития на Дальнем Востоке смогут выбирать для себя специальный режим контроля вместо действующего. Об этом сообщил в четверг министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

"Специальный режим - это самостоятельная оценка инвестором соответствия контролируемых процессов установленным требованиям. Если инвестор принимает на себя такие обязательства и заключает соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока, то плановые проверки в его отношении проводиться не будут", - разъяснил Галушка участникам совместной коллегии Генпрокуратуры и Миновостокразвития, которая прошла 29 июня в Хабаровске.

По словам Галушки, вывод инвестора из такого режима будет возможен только в случае установления фактов нарушения резидентом ТОР контролируемых норм. Министр напомнил, что предложение о спецрежимах контроля для резидентов ТОР разработано совместно с Минэкономразвития страны по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о новой организации контрольно-надзорной деятельности в ТОР.

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, по результатам коллегии сформулирован целый ряд мер, которые будут способствовать защите бизнеса от необоснованного давления со стороны контрольно-надзорных органов. Среди них - формирование публичного рейтинга контрольно-надзорных органов, внедрение рискориентированного подхода при организации и осуществления контроля предпринимательской деятельности, сокращение сроков проверок и проведение их только в отношении факта, явившегося причиной для проверки, а также создание межведомственной совместной рабочей группы Генеральной прокуратуры и Минвостокразвития РФ, которая будет рассматривать вопросы законности проверок в отношении инвесторов. Еще одним важным пунктом является согласование графика проверок с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока, добавили в пресс-службе.

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