Цена барреля нефти марки Brent превысила $48 за баррель

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,05% - до $48,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз котировки нефти были выше отметки в $48 за баррель 14 июня 2017 года.
Российская валюта слабо реагирует на динамику цен на нефть. Так, доллар на торгах Московской биржи по состоянию на 10:35 мск опустился на 0,14%, до 59,11 руб. Евро укрепился на 0,21%, до 67,53 руб.
Стоимость нефти растет уже седьмую сессию подряд после падения котировок к уровням ноября прошлого года.