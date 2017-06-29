Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Цена барреля нефти марки Brent превысила $48 за баррель

Экономика и бизнес
29 июня, 11:01 UTC+3 МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В последний раз котировки нефти были выше этой отметки 14 июня 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,05% - до $48,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз котировки нефти были выше отметки в $48 за баррель 14 июня 2017 года.

Российская валюта слабо реагирует на динамику цен на нефть. Так, доллар на торгах Московской биржи по состоянию на 10:35 мск опустился на 0,14%, до 59,11 руб. Евро укрепился на 0,21%, до 67,53 руб.

Стоимость нефти растет уже седьмую сессию подряд после падения котировок к уровням ноября прошлого года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мировые цены на нефть
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
3
Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу
4
CNN: США стянули корабли и самолеты к авиабазе Шайрат в Сирии
5
Атлетическая комиссия Нью-Йорка освободила Федора Емельяненко от боев на 90 дней
6
В МО РФ назвали незнанием морской науки слова британского министра об "Адмирале Кузнецове"
7
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
Темы дня
Загрузка...
Реклама