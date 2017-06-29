Медведев: сотрудничество с Вьетнамом по ЗСТ принесет пользу экономикам участников ЕврАзЭС

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что сотрудничество с Вьетнамом в рамках соглашения о зоне свободной торговли принесет пользу экономикам стран-участниц соглашения.
"В настоящий момент наши отношения вступили в новую фазу, если говорить о торгово-экономическом сотрудничестве, то теперь оно в значительной степени проходит под знаком действия соглашения о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом. Вьетнам первая страна, с которой ЕврАзЭС подписал такое соглашение. Мы надеемся, что это принесет пользу экономикам наших стран, а значит и нашим народам", - сказал Медведев на встрече с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.
Глава российского правительства отметил, что Россия придает визиту вьетнамского президента "большое значение с точки зрения укрепления дальнейшего двустороннего сотрудничества".
"Наши отношения носят прочный характер, основываются на традициях дружбы, взаимопонимания, сотрудничества, которые закладывались на протяжении десятилетий", - добавил Медведев.
Как заявил президент Вьетнама Чан Дай Куанг, Ханой заинтересован в расширении сотрудничества с Россией.
"Мы желаем, чтобы кроме активизации связей на основе всеобъемлющего стратегического партнерства, расширялись и усиливались отношения в других областях, по разным направлениям, в том числе по линии партии. Мы также предлагаем расширять обмены и общение между народами", - сказал президент Вьетнама.
Он отметил, что визит в Москву будет способствовать активизации всеобъемлющего и всестороннего сотрудничества двух государств.