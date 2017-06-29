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Рогозин: иностранцы интересуются ледоколом "Лидер" и российскими технологиями для Арктики

Экономика и бизнес
29 июня, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

По словам вице-премьера, зарубежные делегации также интересуются, как Военно-морской флот РФ реализовывает планы по импортозамещению

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Иностранные делегации, прибывшие на Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге, проявили особый интерес к проекту ледокола "Лидер" и арктическим технологиям, сообщил в четверг вице- премьер РФ Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, зарубежные делегации проявили большой интерес к салону, и несмотря на санкции посмотреть на новинки российского кораблестроения приехали десятки иностранных делегаций, главкомы военно-морских сил самых разных стран, военно-морские министры и промышленники из европейских стран.

"Больше всего интересуют наши планы, связанные с Военно-морским флотом. Их интересует, как удалось реализовать многие планы по импортозамещению, что за технические решения были предложены нашими конструкторами, инженерами с тем, чтобы в условиях санкций фактически восполнить эти пробелы по поставкам. И второе - огромный интерес к арктической тематике, это точно совершенно. Это, конечно, наши проекты ледоколов, особый интерес, конечно, вызывает проект ледокола "Лидер", разработанный Крыловским научным центром", - сказал Рогозин.

По его словам, в отличие от крупных наших ледоколов - "Арктика", "Урал", "Сибирь", которые будут сдаваться уже в 2019, 2020 и 2021 году, речь идет о ледоколе еще большего класса - на 120 мегаватт. "Это ледокол, который позволит вспарывать льды даже в самых сложных ледовых условиях. То есть это льды практически без ограничений - четыре, пять метров толщиной", - заключил вице-премьер.

Ранее Рогозин сообщил, что судостроители и госкорпорация "Росатом" оптимистично настроены в отношении проекта создания атомного ледокола "Лидер" мощностью 120 МВт. Имеется документация, промышленная кооперация, вся техническая основа для его строительства. Создание ледокола "Лидер" смогло бы обеспечить всесезонность и всепогодность работ на Северном морском пути как по западному маршруту, так и на востоке, для круглогодичного вывоза углеводородов, считает вице-премьер. Мощность самого крупного ледокола, который строит Балтийский завод, составляет 60 МВт.

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