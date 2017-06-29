Дефицит бюджета на 2018 год составит порядка 1,5 трлн рублей

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что дефицит бюджета на 2018 год составит около 1,5 трлн рублей.
"Доходы запланированы на уровне 14,7 трлн рублей, расходы - 16,2 трлн рублей, соответственно, дефицит - порядка 1,5 трлн рублей", - сообщил премьер на заседании правительства.
Медведев напомнил, что "по итогам прошлого года бюджет сложился с дефицитом в 3 трлн рублей". "Так что здесь более приемлемый показатель по этим позициям, хотя Минфин должен продолжить работу по снижению бюджетного дефицита", - указал премьер. По его словам, необходимо предусмотреть дополнительные резервы в бюджете на следующий год для возможного их задействования в случае необходимости.
"Рассчитываем, что положительные тенденции, которые мы видим в экономике за последний период - это и конец прошлого года, и текущий год, - станут более устойчивыми. По итогам этого года ожидается рост валового внутреннего продукта, по расчетам Минэкономразвития, - в районе 2%, есть чуть более осторожные прогнозы, но, тем не менее, все равно очевидно, что рост будет", - подчеркнул Медведев. Он отметил, что "также будет постепенно восстанавливаться инвестиционный и потребительский спрос, должны расти реальные доходы".
По его словам, сбалансированный бюджет предусматривает обеспечение социальных расходов. "Сбалансированный бюджет - это бюджет, который при любой экономической конъюнктуре позволяет выполнять обязательства перед людьми, вовремя платить зарплату, пенсии, пособия, стипендии. Ну, и в соответствии с законодательством их индексировать", - сказал Медведев. Бюджет также должен предусматривать расходы на важнейшие проекты. "Это бюджет, в котором есть деньги для финансирования важнейших проектов в сфере транспорта, энергетики, программ по развитию образования, здравоохранения, по жилищному строительству",- сказал глава правительства.
Медведев считает, что бюджет и макроэкономический прогноз должны быть реалистичными. "Конечно, существуют и более оптимистические расчеты, но нам нужен прогноз, который был бы максимально реалистичным, рабочим и создавал бы необходимый запас прочности с тем, чтобы даже в нынешних сложных условиях все-таки поддержать развитие экономики и, конечно, обеспечить устойчивое повышение уровня жизни наших граждан", - заявил глава кабинета министров.
По словам Медведева, "на основе прогнозов Минфин подготовил базовые параметры федерального бюджета". "Решения, которые мы примем (на сегодняшнем заседании), станут основой для разработки проекта федерального бюджета", - отметил премьер. Он сообщил, что планирует провести серию отдельных совещаний, чтобы "внимательно проанализировать основные направления бюджетных расходов". "Осенью после рассмотрения на заседании правительства проект бюджета будет представлен в Государственную думу", - заверил председатель правительства.
"Инфляция должна оставаться в рамках целевого показателя - не более 4%", - подчеркнул также Медведев. Он напомнил, что "такое же ограничение - не выше четырехпроцентного роста в течение года - мы (правительство) установили для большинства тарифов на услуги инфраструктурных компаний". По мнению Медведева, это "должно помочь сдерживать цены на жилищно-коммунальные услуги, на транспорт".
Он признал, что в вопросе тарифов "есть нюансы по конкретным секторам, по отдельным позициям". "Мы их отдельно обсудим", - пообещал премьер.
Премьер также подчеркнул, что нужно предусмотреть строительство новых школ, больниц, детских садов, финансирование расселения аварийного жилья. "Нужно также адресно поддержать ключевые секторы промышленности и сельского хозяйства, предприятия, которые готовы выпускать современную высокотехнологичную продукции, выходить с ней на внешние рынки", - сказал он. Кроме того, по словам Медведева, должна быть предусмотрена помощь региональным бюджетам в тех случаях, когда в этом возникнет необходимость.