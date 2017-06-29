Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дефицит бюджета на 2018 год составит порядка 1,5 трлн рублей

Экономика и бизнес
29 июня, 13:34 дата обновления: 29 июня, 13:55 UTC+3

Нужно предусмотреть в бюджете дополнительные резервы, заявил премьер-министр РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что дефицит бюджета на 2018 год составит около 1,5 трлн рублей.

"Доходы запланированы на уровне 14,7 трлн рублей, расходы - 16,2 трлн рублей, соответственно, дефицит - порядка 1,5 трлн рублей", - сообщил премьер на заседании правительства.

Медведев напомнил, что "по итогам прошлого года бюджет сложился с дефицитом в 3 трлн рублей". "Так что здесь более приемлемый показатель по этим позициям, хотя Минфин должен продолжить работу по снижению бюджетного дефицита", - указал премьер.  По его словам, необходимо предусмотреть дополнительные резервы в бюджете на следующий год для возможного их задействования в случае необходимости.

"Рассчитываем, что положительные тенденции, которые мы видим в экономике за последний период - это и конец прошлого года, и текущий год, - станут более устойчивыми. По итогам этого года ожидается рост валового внутреннего продукта, по расчетам Минэкономразвития, - в районе 2%, есть чуть более осторожные прогнозы, но, тем не менее, все равно очевидно, что рост будет", - подчеркнул Медведев. Он отметил, что "также будет постепенно восстанавливаться инвестиционный и потребительский спрос, должны расти реальные доходы".

По его словам, сбалансированный бюджет предусматривает обеспечение социальных расходов. "Сбалансированный бюджет - это бюджет, который при любой экономической конъюнктуре позволяет выполнять обязательства перед людьми, вовремя платить зарплату, пенсии, пособия, стипендии. Ну, и в соответствии с законодательством их индексировать", - сказал Медведев. Бюджет также должен предусматривать расходы на важнейшие проекты. "Это бюджет, в котором есть деньги для финансирования важнейших проектов в сфере транспорта, энергетики, программ по развитию образования, здравоохранения, по жилищному строительству",- сказал глава правительства. 

Медведев считает, что бюджет и макроэкономический прогноз должны быть реалистичными. "Конечно, существуют и более оптимистические расчеты, но нам нужен прогноз, который был бы максимально реалистичным, рабочим и создавал бы необходимый запас прочности с тем, чтобы даже в нынешних сложных условиях все-таки поддержать развитие экономики и, конечно, обеспечить устойчивое повышение уровня жизни наших граждан", - заявил глава кабинета министров.

По словам Медведева, "на основе прогнозов Минфин подготовил базовые параметры федерального бюджета". "Решения, которые мы примем (на сегодняшнем заседании), станут основой для разработки проекта федерального бюджета", - отметил премьер. Он сообщил, что планирует провести серию отдельных совещаний, чтобы "внимательно проанализировать основные направления бюджетных расходов". "Осенью после рассмотрения на заседании правительства проект бюджета будет представлен в Государственную думу", - заверил председатель правительства. 

"Инфляция должна оставаться в рамках целевого показателя - не более 4%", - подчеркнул также Медведев. Он напомнил, что "такое же ограничение - не выше четырехпроцентного роста в течение года - мы (правительство) установили для большинства тарифов на услуги инфраструктурных компаний". По мнению Медведева, это "должно помочь сдерживать цены на жилищно-коммунальные услуги, на транспорт".

Он признал, что в вопросе тарифов "есть нюансы по конкретным секторам, по отдельным позициям". "Мы их отдельно обсудим", - пообещал премьер. 

Премьер также подчеркнул, что нужно предусмотреть строительство новых школ, больниц, детских садов, финансирование расселения аварийного жилья. "Нужно также адресно поддержать ключевые секторы промышленности и сельского хозяйства, предприятия, которые готовы выпускать современную высокотехнологичную продукции, выходить с ней на внешние рынки", - сказал он. Кроме того, по словам Медведева, должна быть предусмотрена помощь региональным бюджетам в тех случаях, когда в этом возникнет необходимость.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин внесет президенту предложение о продлении контрсанкций до конца 2018 года
2
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
3
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
4
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
5
Захарова: заявления США о якобы готовящейся Дамаском химатаке направлены и против РФ
6
McDonald’s запустил сервис доставки еды совместно с UberEats
7
Правительство проиндексирует все пенсии, кроме пенсий работающих пенсионеров
Темы дня
Загрузка...
Реклама