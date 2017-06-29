Бюджет РФ в 2017 г. дополнительно получит 623 млрд руб. нефтегазовых доходов

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Бюджет РФ в 2017 г. дополнительно получит 623 млрд рублей нефтегазовых доходов, и эти средства пойдут на покрытие дефицита в следующем году, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства.
"В следующем году мы большей частью будем использовать те ресурсы, которые мы сформируем в ходе текущего исполнения бюджета в виде тех нефтегазовых доходов, которые поступят сверх $40 за баррель. Эта сумма составляет 623 млрд рублей по курсу текущего года, и эти средства будут задействованы в качестве источника финансирования дефицита бюджета 2018 года", - сказал министр.