Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бюджет РФ в 2017 г. дополнительно получит 623 млрд руб. нефтегазовых доходов

Экономика и бизнес
29 июня, 14:47 UTC+3

По словам главы Минфина Антона Силуанова, эти средства будут задействованы в качестве источника финансирования дефицита бюджета 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Бюджет РФ в 2017 г. дополнительно получит 623 млрд рублей нефтегазовых доходов, и эти средства пойдут на покрытие дефицита в следующем году, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства.

"В следующем году мы большей частью будем использовать те ресурсы, которые мы сформируем в ходе текущего исполнения бюджета в виде тех нефтегазовых доходов, которые поступят сверх $40 за баррель. Эта сумма составляет 623 млрд рублей по курсу текущего года, и эти средства будут задействованы в качестве источника финансирования дефицита бюджета 2018 года", - сказал министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
3
Захарова: заявления США о якобы готовящейся Дамаском химатаке направлены и против РФ
4
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
5
Минобороны Ирака заявило об освобождении Мосула от ИГ
6
Медведев предлагает продлить контрсанкции до конца 2018 года
7
Кабмин ФРГ запретил Эрдогану выступления на полях саммита G20
Темы дня
Загрузка...
Реклама