Бюджет РФ в 2017 г. дополнительно получит 623 млрд руб. нефтегазовых доходов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Бюджет РФ в 2017 г. дополнительно получит 623 млрд рублей нефтегазовых доходов, и эти средства пойдут на покрытие дефицита в следующем году, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства.

"В следующем году мы большей частью будем использовать те ресурсы, которые мы сформируем в ходе текущего исполнения бюджета в виде тех нефтегазовых доходов, которые поступят сверх $40 за баррель. Эта сумма составляет 623 млрд рублей по курсу текущего года, и эти средства будут задействованы в качестве источника финансирования дефицита бюджета 2018 года", - сказал министр.