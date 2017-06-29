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Власти Ивановской области выпустят облигации для замещения кредитов в структуре госдолга

Экономика и бизнес
29 июня, 16:32 UTC+3 ИВАНОВО ИВАНОВО 29, июня. /ТАСС

Облигации будут выпущены со сроком обращения в семь лет

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ИВАНОВО, 29 июня. /ТАСС/. Власти Ивановской области планируют выпустить государственные облигации на 7 млрд рублей к октябрю 2017 года для сокращения объемов коммерческих банковских кредитов в структуре государственного долга региона. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Размещение государственных облигаций Ивановской области планируется в октябре текущего года. Семь миллиардов рублей обусловлены потребностью в заемном капитале в текущем году для замещения коммерческих кредитов, что поможет оптимизировать структуру государственного долга", - отмечается в сообщении областного правительства.

По словам заместителя председателя правительства Ивановской области - директора департамента финансов Любови Яковлевой, выпуск государственных облигаций "позволит минимизировать риск рефинансирования (коммерческих кредитов - прим. ТАСС) и обеспечить долговую устойчивость бюджета в среднесрочной перспективе". Облигации будут выпущены со сроком обращения в семь лет.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, приобрести облигации смогут только юридические лица, физическим лицам они будут недоступны.

"Минимально возможная сумма покупки в настоящее время еще находится в стадии рассмотрения. Также сейчас параллельно проводятся процедуры по выбору генерального агента, биржи и депозитария, и подготовка к регистрации ценных бумаг в Минфине РФ", - уточнили в пресс-службе.

Поручение выпустить государственные облигации дал в начале текущего года глава региона Павел Коньков. По его мнению, выпуск облигаций даст возможность региональному бюджету привлечь долгосрочные финансовые ресурсы, не обременяя казну большой нагрузкой на обслуживание долга.

Согласно информации департамента финансов региона, государственный долг Ивановской области по состоянию на 2 июня составляет около 16,8 млрд рублей. Коммерческие кредиты составляют около половины суммы долга - порядка 8,3 млрд рублей.

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