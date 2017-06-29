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Ивановская облдума приняла закон, наделяющий налоговыми льготами предприятия региона

Экономика и бизнес
29 июня, 17:14 UTC+3 ИВАНОВО ИВАНОВО 29, июня. /ТАСС

Для получения льгот предприятиям необходимо заключить с Министерством промышленности и торговли РФ специальный инвестиционный контракт

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ИВАНОВО, 29 июня. /ТАСС/. Депутаты Ивановской областной думы в четверг приняли закон, который наделяет налоговыми льготами промышленные предприятия региона. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, закон был подан на рассмотрение в региональный парламент по инициативе губернатора области Павла Конькова.

"Налоговые меры поддержки направлены на стимулирование инвестиций в создание и модернизацию промышленного производства в регионе, а также на развитие приоритетных отраслей промышленности, например, таких как предприятия текстильной отрасли, и создание дополнительных рабочих мест", - процитировали в пресс-службе облправительства главу региона.

Новый региональный закон позволяет предприятиям, которые заключили с Министерством промышленности и торговли РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК), получать дополнительные налоговые льготы на уровне региона. Если ранее СПИК давал возможность предприятиям снизить налог на прибыль на 3% за счет обнуления части, которая перечисляется в федеральный бюджет, то теперь оставшиеся 17%, которые перечислялись в региональную казну, также будут обнулены.

"Предприятия, заключившие СПИК на федеральном уровне, не будут платить налог с прибыли в течение действия контракта", - отметили в пресс-службе. Стандартная налоговая ставка без применения льгот составляет 20% с прибыли, в том числе 3% перечисляется в федеральный бюджет и 17% в региональную казну.

Кроме того, для этих предприятий также обнуляется ставка налога на имущество, которая без льгот составляет 2,2% и перечисляется в региональный бюджет. Контракт заключается на срок на срок не более 10 лет. Одним из основных требований для заключения СПИК с Минпромторгом РФ является объем инвестиций в создание предприятия, который должен быть не ниже 750 млн рублей.

Согласно новому закону, промышленные предприятия также могут заключить аналогичный контракт с региональными властями. "Для них будет снижена ставка по налогу с прибыли, которая перечисляется в региональный бюджет, будет 13,5% вместо 17%", - отметили в областном правительстве.

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