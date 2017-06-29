Минэкономразвития запустило новую программу льгот для МСП

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития объявило о старте новой программы льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
Объем кредитования в 2017 году составит 50 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
"Мы даем официальный старт новой программе возмещения. Федеральным бюджетом на ее реализацию в 2017 году предусмотрено более 350 млн рублей", - приводит пресс-служба слова замминистра экономического развития Олега Фомичева.
Программа будет направлена на расширение кредитования банками субъектов МСП и увеличение объема инвестиционного кредитования малых и средних предпринимателей.
При этом размер субсидии для банков будет рассчитываться, исходя из разницы между значением текущей ключевой ставки Банка России на дату выплаты субсидии и значением процентной ставки, установленной ЦБ по "Программе 6,5", отметили в ведомстве.