Минэкономразвития запустило новую программу льгот для МСП

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития объявило о старте новой программы льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Объем кредитования в 2017 году составит 50 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы даем официальный старт новой программе возмещения. Федеральным бюджетом на ее реализацию в 2017 году предусмотрено более 350 млн рублей", - приводит пресс-служба слова замминистра экономического развития Олега Фомичева.

Программа будет направлена на расширение кредитования банками субъектов МСП и увеличение объема инвестиционного кредитования малых и средних предпринимателей.

При этом размер субсидии для банков будет рассчитываться, исходя из разницы между значением текущей ключевой ставки Банка России на дату выплаты субсидии и значением процентной ставки, установленной ЦБ по "Программе 6,5", отметили в ведомстве.