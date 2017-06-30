Сингапур займется привлечением инвестиций для инициативы "Один пояс - один путь"

СИНГАПУР, 30 июня. /ТАСС/. Китай и Сингапур договорились использовать возможности города-государства для увеличения притока инвестиций в инфраструктурные проекты, осуществляемые в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Как пишет в пятницу газета The Straits Times, такие итоги рабочей поездки в КНР подвел вице-премьер республики Тарман Шанмугаратнам.

По его словам, "амбициозный проект Пекина предусматривает в числе прочего строительство морских портов, создание железнодорожной сети". Он также напомнил, что "финансирование примерно две трети всех проектов, реализуемых в Юго-Восточной Азии, осуществляется из Сингапура". Поэтому "было решено совместно искать пути для привлечения инвестиций на проекты "одного пояса", отметил Шанмугаратнам.

Вице-премьер также рассказал, что правительство "заинтересовано в увеличении банковского присутствия КНР на местном рынке как часть программы "Один пояс - один путь". В свою очередь, Сингапур, по его словам, стремится к "укреплению связей на рынке капитала с Китаем". В частности, он напомнил, что в феврале 2014 года республика стала вторым после Гонконга юаневым оффшорным рынком. Правда, в минувшем году Великобритания сместила Сингапур на третье место.

Охлаждение отношений

Сингапур является крупнейшим иностранным инвестором в экономику Китая, одновременно КНР - главный торговый партнер для республики. Однако за последние несколько месяцев отношения между странами резко охладели. Причиной послужила позиция Сингапура по территориальным спорам в Южно-Китайском море, в том числе отсутствие поддержки действиям Пекина. Кроме того, в Китае выражают недовольство усиливающимся проамериканским курсом в Сингапуре.

Знаковым моментом охлаждения отношений стало неучастие премьер-министра Ли Сянь Луна в недавнем форуме в Пекине "Один пояс - один путь", который посетили десятки зарубежных лидеров. Более того республика стала одной из немногих стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая была представлена не первым лицом. В Сингапуре объяснили, что китайская сторона решила не приглашать главу правительства на этот саммит.

Международная инициатива Китая "Один пояс - один путь" направлена на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих страны Центральной Азии, Европы и Африки.