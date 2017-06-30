Орешкин: прогноз по курсу рубля может быть скорректирован в сторону укрепления

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Прогноз по курсу рубля на конец 2017 года будет скорректирован в августе. Возможно, курс рубля будет ниже, чем в текущем прогнозе. Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Он отметил, что евро сейчас торгуется к доллару в соотношении 1,14 против 1,06 ранее.
"Пока мы ничего не меняем, мы в августе (будем пересматривать и прогноз по курсу рубля - прим. ред.), и если 1,14 сохранится, если высокая нефть сохранится, то понятно, что соотношение изменится", - добавил он.