"АвтоВАЗ" не будет выплачивать дивиденды за 2016 год

ТОЛЬЯТТИ, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры крупнейшего российского производителя легковых автомобилей "АвтоВАЗ" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2016 год, сообщает корреспондент ТАСС с годового собрания акционеров компании.

Компания не выплачивала дивиденды акционерам с 2008 года.

По итогам 2016 года "АвтоВАЗ" получил по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) чистый убыток в размере 44,8 млрд рублей, сократив его более чем на треть по сравнению с 2015 годом.

В 2015 г. на фоне затрат на запуск новых моделей, кризиса на авторынке, падения покупательской способности и девальвации рубля "АвтоВАЗ" получил по международным стандартам финансовой отчетности убытки в сумме 74 млрд руб. Компания также нарушила ковенанты по договорам с банками на 36,6 млрд руб. и сообщила в финансовом отчете, что без поддержки акционеров имеет риск приостановки своей операционной деятельности из-за больших убытков и сложностей, связанных с погашением долгов. На фоне ухудшения финансовых показателей "АвтоВАЗа" у предприятия сменился его руководитель: на смену Бу Андерссону, руководившему заводом с 2013 года, пришел экс-генеральный директор Renault в Румынии Николя Мор.

Акционеры "АвтоВАЗа" проводят докапитализацию автоконцерна в два этапа, чтобы реструктурировать долг компании.

В 2016 году "АвтоВАЗ" в рамках допэмиссии разместил 2,904 млрд ценных бумаг и привлек 26,1 млрд рублей.

В апреле российский автоконцерн начал размещение по закрытой подписке дополнительного выпуска акций в объеме 9,25 млрд по цене 10,3 руб. за бумагу. Всего компания планирует привлечь в результате допэмиссии 95,275 млрд руб.

Ранее глава ГК "Ростех" Сергей Чемезов сообщал, что завершение второго этапа ожидается в июле, в ходе которого будут конвертирован долг "АвтоВАЗа" перед ГК "Ростех" в размере 51 млрд рублей и Renault-Nissan - 32 млрд рублей. В результате совместное предприятие Renault-Nissan и "Ростеха" - Alliance Rostec Auto B.V. по итогам докапитализации "АвтоВАЗа" консолидирует почти 99% акций компании. ГК "Ростех" будет владеть 25% акций, Renault-Nissan, около 75%.

На данный момент, структура основных акционеров "АвтоВАЗа" (с учетом допэмиссии, на конец декабря 2016 г) состоит из Alliance Rostec Auto B.V. (64,6%), Renaissance Securities Limited (24,095%) и прочих акционеров (11,31%).