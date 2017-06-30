ПФР предусматривает индексацию материнского капитала с 2020 года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пенсионный фонд РФ заложил в свой бюджет выплаты материнского капитала на 2018-2019 годы на уровне 2015 года, а с 2020 года предусмотрена индексация на уровень инфляции. Об этом сообщил в пятницу на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений первый заместитель председателя правления Пенсионного фонда РФ Александр Куртин.

"Расходы на предоставление материнского капитала определены исходя из темпа родившихся вторых и последующих детей и размер МСК (материнского (семейного) капитала - прим. ТАСС) в 2018-2019 годах в соответствии с действующим законодательством сохранен на уровне 2015 года. Но, начиная с 2020 года, предусматривается индексация МСК на темпы роста инфляции. Вчера об этом говорили в правительстве", - сказал он, представляя проект бюджета ПФР на ближайшие три года.

Материнский (семейный) капитал - это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2018 год включительно родился (был усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось). Срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский капитал не ограничен.