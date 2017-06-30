Минэкономразвития одобрило создание ТОР в Тутаеве Ярославской области

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Министерство экономического развития России одобрило проект создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в моногороде Тутаев Ярославской области.
Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
"Комиссия Минэкономразвития РФ одобрила проект организации в Тутаеве территории опережающего социально-экономического развития. Ожидается, что соответствующее постановление правительства РФ будет подписано в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Организация ТОР ведется по поручению врио губернатора региона Дмитрия Миронова. Ранее инвестиционный блок регионального правительства направил в Минэкономразвития проекты создания ТОР в Тутаеве, Гаврилов-Яме и Ростове Великом. Две оставшиеся заявки находятся сейчас на рассмотрении.
Тутаев (до 1918 года - Романов-Борисоглебск) - город в Ярославской области с населением около 40 тыс. человек, имеет статус моногорода.
В соответствии с федеральным законом "О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ", в границах ТОР устанавливается особый правовой режим предпринимательской деятельности, целью создания таких территорий является формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для местных жителей.