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Зубков: долги за газ в России выросли до 196 млрд рублей

Экономика и бизнес
30 июня, 16:10 UTC+3

Этот показатель на 22% больше, чем в начале года

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Долги за газ в РФ с начала года выросли на 22%, до 196 млрд руб., сообщил на пресс-конференции председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

"Вторая проблема (медленных темпов газификации регионов - прим. ред.) - это долг. На 1 июня объем просрочки за уже потребленный газ превысил 196 млрд рублей. Это на 22% больше, чем в начале года", - сказал он.

Первой проблемой Зубков при этом назвал неисполнение обязательств некоторых регионов по подготовке потребителей к приему газа.

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Зубков, Виктор Алексеевич
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