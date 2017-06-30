Зубков: долги за газ в России выросли до 196 млрд рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Долги за газ в РФ с начала года выросли на 22%, до 196 млрд руб., сообщил на пресс-конференции председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

"Вторая проблема (медленных темпов газификации регионов - прим. ред.) - это долг. На 1 июня объем просрочки за уже потребленный газ превысил 196 млрд рублей. Это на 22% больше, чем в начале года", - сказал он.

Первой проблемой Зубков при этом назвал неисполнение обязательств некоторых регионов по подготовке потребителей к приему газа.