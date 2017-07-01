Минимальный размер оплаты труда вырос до 7,8 тыс. рублей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), согласно вступившим в силу изменениям в закон "О минимальном размере оплаты труда", увеличен на 300 руб. и составляет 7800 руб. Это сумма, ниже которой работодатель не может устанавливать месячную заработную плату сотрудника, полностью отработавшего свою норму.

МРОТ применяется также для определения размеров больничных, пособий по беременности и родам, других целей обязательного социального страхования. Исходя из МРОТ рассчитываются взносы предпринимателей в пенсионный и страховые фонды.

С 2000 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал закон "О минимальном размере оплаты труда", величина МРОТ выросла с 132 руб. до 7800 руб. Порог в 1 тыс. руб. был преодолен в 2006 году, а порог в 5 тыс. руб. - в 2013 году. С 1 июля 2016 года МРОТ был повышен на 1 296 руб. - до 7 500 руб.

По словам замминистра труда и соцзащиты РФ Любови Ельцовой, повышение МРОТ на 300 руб. с 1 июля 2017 года потребует 5,2 млрд руб. из бюджетов всех уровней на повышение зарплат бюджетникам. По данным вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец, зарплату на уровне МРОТ в России получают около 5 млн человек.

Уравнять с прожиточным минимумом

Одной из главных задач для правительства РФ является уравнивание величины МРОТ и прожиточного минимума. Соответствующая норма, установленная статьей 133 ТК РФ, пока не действует. В мае 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить проект закона о повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения. Соответствующий законопроект в конце мая был внесен в правительство, однако до Госдумы еще не дошел.

Согласно законопроекту, планируется поэтапное повышение МРОТ: с 1 января 2018 года он достигнет 90% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, с 1 января 2019 года - уже 100%.

По оценке Минтруда, на индексацию МРОТ только в 2018 году потребуется выделить из федерального бюджета около 24,6 млрд руб. Эти средства пойдут на повышение минимального размера оплаты труда для работников федеральных госучреждений. Расходы работодателей составят почти 44 млрд руб. Самые большие расходы предстоят бюджетам регионов - почти 56 млрд руб.

22 июня 2017 года опубликовано постановление правительства об утверждении величины прожиточного минимума в России за I квартал 2017 года. В целом на душу населения он установлен на уровне 9909 руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум повышен до 10701 руб. , для пенсионеров - до 8178 руб., для детей - до 9756 руб. Минимум устанавливается на основании потребительской корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Регионы вправе устанавливать свой МРОТ, но не ниже федерального уровня. Также у каждого региона свои уровни прожиточного минимума. Однако, как ранее заявляли Голодец и глава Минтруда Максим Топилин, дифференциации по регионам при доведении уровня МРОТ до прожиточного минимума не будет.

Если повышения МРОТ и доведение его до прожиточного минимума скажется положительно на наемных работниках, то для работающих "на себя" эта норма окажется невыгодной. В настоящее время размер фиксированного страхового взноса во внебюджетные фонды для индивидуальных предпринимателей (ИП) рассчитывается из величины МРОТ и годового дохода предпринимателя.

По расчетам Минэкономразвития, в связи с увеличением МРОТ до 7,8 тыс. рублей с 1 июля 2017 года, в 2018 году финансовая нагрузка на ИП вырастет на 4% к уровню 2017 года. А при доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения финансовая нагрузка по уплате страховых взносов вырастет для ИП на 39,5% к уровню 2017 года. Это может привести к уходу индивидуальных предпринимателей в теневой сектор экономики.

В связи с этим Минэкономразвития РФ разработало законопроект, где предлагает для индивидуальных предпринимателей (ИП) зафиксировать сумму в 7,5 тыс. рублей вместо величины МРОТ для уплаты страховых взносов.

Установить фиксированную сумму предлагается с 1 января 2018 года.

О положении индивидуальных предпринимателей

Эта мера позволит сохранить приемлемую страховую нагрузку в случае повышения МРОТ до прожиточного минимума. По словам представителя Минэкономразвития, законопроект находится на стадии межведомственного согласования и пока не внесен в правительство