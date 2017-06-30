Путин: у РФ и Белоруссии есть резервы, чтобы вернуться к прежним темпам развития торговли

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. У России и Белоруссии есть резервы, чтобы вернуться к прежним темпам развития двусторонней торговли.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.

"У нас есть резервы, чтобы вернуть взаимную торговлю на траекторию устойчивого роста, восстановить темпы экономического развития Союзного государства", - сказал глава российского государства.

По словам Путина, для этого необходимо и далее реализовывать крупные инфраструктурные проекты, совершенствовать деловой климат, снимать остающиеся между экономиками торговые и инвестиционные барьеры, а также в целом проводить согласованную экономическую политику. "Если мы это сделаем, наши производители смогут на равных условиях конкурировать с мировыми лидерами", - выразил уверенность глава государства.

По его словам, Москва и Минск намерены также уделить внимание укреплению сотрудничества в машиностроении, где важно наращивать собственные мощности, производство наукоемкой продукции, поддерживать перспективные проекты и инициативы, продвигать на внешние рынки совместно произведенные товары.

В области сельского хозяйства, отметил Путин, следует более энергично внедрять современные технологии, продолжать создание современных животноводческих комплексов. Он добавил, что необходимо больше внимание уделять селекционно-генетическим центрам, наращивать экспортный потенциал аграрных комплексов двух стран.

По словам президента, Москва и Минск будут работать над обеспечением равных условий для бизнеса компаний РФ и Белоруссии на рынках двух стран.