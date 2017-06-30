Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: у РФ и Белоруссии есть резервы, чтобы вернуться к прежним темпам развития торговли

Экономика и бизнес
30 июня, 16:40 дата обновления: 30 июня, 17:04 UTC+3

Москва и Минск будут работать над обеспечением равных условий для бизнеса, отметил президент

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. У России и Белоруссии есть резервы, чтобы вернуться к прежним темпам развития двусторонней торговли.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.

"У нас есть резервы, чтобы вернуть взаимную торговлю на траекторию устойчивого роста, восстановить темпы экономического развития Союзного государства", - сказал глава российского государства.

По словам Путина, для этого необходимо и далее реализовывать крупные инфраструктурные проекты, совершенствовать деловой климат, снимать остающиеся между экономиками торговые и инвестиционные барьеры, а также в целом проводить согласованную экономическую политику. "Если мы это сделаем, наши производители смогут на равных условиях конкурировать с мировыми лидерами", - выразил уверенность глава государства.

По его словам, Москва и Минск намерены также уделить внимание укреплению сотрудничества в машиностроении, где важно наращивать собственные мощности, производство наукоемкой продукции, поддерживать перспективные проекты и инициативы, продвигать на внешние рынки совместно произведенные товары.

В области сельского хозяйства, отметил Путин, следует более энергично внедрять современные технологии, продолжать создание современных животноводческих комплексов. Он добавил, что необходимо больше внимание уделять селекционно-генетическим центрам, наращивать экспортный потенциал аграрных комплексов двух стран.

По словам президента, Москва и Минск будут работать над обеспечением равных условий для бизнеса компаний РФ и Белоруссии на рынках двух стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Белоруссия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Два человека стали жертвами грозы в Московском регионе
2
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы
3
В Госдуме отобрали три варианта присяги при вступлении в гражданство РФ
4
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
5
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
6
Песков: Россия защитит своего гражданина, задержанного на Украине
7
"Газпром" обжалует промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"
Темы дня
Загрузка...
Реклама