Стокгольмский арбитраж предложил "Нафтогазу" и "Газпрому" договориться о суммах претензий

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КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Стокгольмский арбитраж предложил "Газпрому" и "Нафтогазу Украины" самим договориться о суммах претензий по иску российской компании. Об этом говорится в комментарии украинского предприятия.
"Суд предложил "Нафтогазу" и "Газпрому" попробовать договориться о суммах. Такие переговоры пока продолжаются. Если стороны не придут к соглашению, ожидается, что суд определит суммы самостоятельно", - отмечается в сообщении.
31 мая Стокгольмский арбитраж вынес первое решение по иску "Газпрома" к "Нафтогазу", в котором отклонил основные требования российской компании и назвал принцип "бери или плати" несправедливым.
Разбирательство между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмском арбитраже) началось еще в 2014 году. Компании судятся из-за контрактов на поставку газа и его транзит через территорию Украины с 2009 года. Слушания по иску "Газпрома" завершились в декабре 2016 года.
Требования "Газпрома" к "Нафтогазу" составляли более $37 млрд. Эта сумма включает в себя оплату задолженности за газ, поставленный в мае - июне 2014 года, оплату по обязательству "бери или плати" за 2012-2016 годы, а также пеню за просрочку оплаты.