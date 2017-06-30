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К 2018 году в Ярославской области создадут сырный кластер

Экономика и бизнес
30 июня, 18:03 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 30, июня. /ТАСС

Как сообщил зампред правительства Ярославской области Валерий Холодов, юридическая процедура по его оформлению началась в пятницу

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Кластер по производству сыра будет создан в Ярославской области до конца 2017 года. Юридическая процедура по его оформлению началась в пятницу. Об ТАСС сообщил зампред правительства Ярославской области Валерий Холодов.

"По поручению Дмитрия Миронова (врио губернатора - прим. ТАСС) в Ярославской области к концу года будет создан сырный кластер. Сейчас мы прорабатываем разные варианты торговых марок, которые бы гарантировали качество продукции для жителей области. Как один из вариантов мы рассматриваем "СырКофф". Мы обязательно проведем фокус-группу для того, чтобы общественность могла принять участие в выборе нового торгового знака", - сказал Холодов.

Правительство региона приглашает присоединиться к сырному кластеру сельхозтоваропроизводителей, производителей молока, а также тех, кто имеет планы по реконструкции и модернизации производства, стартапы в области сыроделия, научное сообщество.

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