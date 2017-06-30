Около 90% сотрудников администрации "Газпрома" переехали работать в Санкт-Петербург

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Почти весь персонал администрации "Газпрома" уже переехал работать в Санкт-Петербург, сообщил на пресс-конференции глава холдинга Алексей Миллер.

"Чуть больше 90% уже работает в Санкт-Петербурге, то есть 9 из 10. Головной офис закончит строиться до конца этого года. Отделка займет еще год. В общем, как ,только так сразу", - сказал Миллер, отвечая на вопрос о сроках переезда.