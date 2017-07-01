С 1 июля в России вступили в силу требования к уставному капиталу застройщиков

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Положения закона "Об участии в долевом строительстве…" (214-ФЗ), направленного на защиту прав граждан - участников долевого строительства, вступают в силу с 1 июля. В частности, в России установлены требования к уставному капиталу девелоперов, а также запущен единый реестр застройщиков.

Требования к застройщикам

Закон устанавливает дополнительные требования к минимальному размеру уставного капитала застройщиков: он должен составлять от 2,5 млн до 1,5 млрд рублей в зависимости от максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика и связанных с ним юридических лиц.

Документ также содержит в себе положение о запуске реестра застройщиков, привлекающих средства граждан на основании договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости. Сведения, содержащиеся в реестре, должны быть общедоступными и размещаться в интернете.

С 1 июля 2017 года строительные компании могут выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту по договорам подряда только в том случае, если не менее двух их специалистов включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. Если этого не произойдет к указанному сроку, строительные компании потеряют право заключать договоры строительного подряда с застройщикам, техническими заказчиками, лицами, ответственными за эксплуатацию зданий, сооружений, региональными операторами. Компании также не смогут сдать объект государственной комиссии. Нацреестр ведет ассоциация "Национальное объединение строителей".

Ряд изменений в федеральный закон "Об участии в долевом строительстве…" (214-ФЗ) вступил в силу еще 1 января. Обновленный закон призван обеспечить информационную открытость застройщиков, привлекающих денежные средства граждан. Так, например, застройщики обязаны публиковать на официальных сайтах всю необходимую документацию и информацию о строящихся объектах, включая договоры участия в долевом строительстве и фотографии со стройки.

Кроме того, предусматривается возможность утверждения правительством РФ типового договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома и иных объектов недвижимости. Закон расширяет полномочия контролирующих органов в части надзора за целевым использованием застройщиком привлеченных средств, соблюдением графика строительства и привлечением денежных средств граждан жилищно-строительными кооперативами.

Компенсационный фонд

Одно из самых значительных законодательных новшеств - создание компенсационного фонда долевого строительства как альтернативы страховым компаниям. В капфонд девелоперы должны перечислять взносы в размере 1,2% от цены каждого договора долевого участия. Деньги фонда будут использоваться на завершение объектов, если застройщик не справится с обязательствами. Федеральный фонд помощи дольщикам работает с 1 января 2017 года на базе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, однако пока не принимает взносы.

Как ранее сообщал министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, объем ввода жилья в 2017-2018 гг. может сократиться из-за изменения закона о долевом строительстве. Не все застройщики смогут быстро адаптироваться и перестроиться. Зато потом, после переходного периода Минстрой ждет серьезного роста объемов. Так, запланированный Минстроем показатель к 2025 году может достигнуть 120 млн кв. м. жилья.

Объем ввода жилья в России в 2016 году составил чуть более 80 млн кв. м., что на 6,5% меньше, чем в предыдущем году. До этого в России наблюдался рост объемов строительства жилья. Так, в 2014 году было сдано в эксплуатацию 84 млн кв. м, в 2015 году - почти 85 млн кв. м.