Во Франции обнаружен очаг опасного вируса птичьего гриппа

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Очаг распространения высокоактивного вируса птичьего гриппа H5N3 обнаружен в северной части Франции. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия страны.

Эксперты обнаружили вирус в пятницу на одном из птичьих дворов коммуны Брийон (департамент Нор). "Вирус является высокопатогенным", - подчеркивает ведомство. По его данным, в коммуне "вокруг очага вируса создана закрытая зона радиусом 3 км и зона наблюдения радиусом 10 км".

"Перевозка и другое перемещение домашней птицы в этих зонах категорически запрещены, усилены меры биобезопасности", - сообщает Минсельхоз. В профилактических целях 29 июня в зоне обнаружения заболевания было забито 230 птиц. По сведениям экспертов ведомства, высокая смертность кур наблюдается в данном хозяйстве с 21 июня.

Французский очаг вируса H5N3 находится всего в 15 км от того очага птичьего гриппа, который был обнаружен на территории Бельгии в районе городе Турне 23 июня этого года. По мнению французских экспертов, вирус был перенесен на территорию Франции с закупленными в бельгийском Турне птенцами кур и с голубями. Как подчеркивает французское министерство, "с начала июня этого года в Бельгии были выявлены 11 очагов птичьего гриппа" в малых хозяйствах. В Люксембурге за это время были обнаружены еще 4 очага.