Советник Абэ: визит японской делегации на Курилы поможет конкретизировать проекты с РФ

НЕМУРО /Япония/, 1 июля. /ТАСС/. Визит японской делегации чиновников и бизнесменов поможет конкретизировать совместные проекты с российской стороной. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава, возглавлявший японскую делегацию во время визита в южную часть Курильских островов.

"Эта поездка внесет большой вклад в конкретизацию совместных с РФ проектов на четырех северных островах", - отметил он. По его словам, в ближайшее время он доложит об итогах визита премьер-министру Синдзо Абэ.

Визит группы японских чиновников и бизнесменов на Южные Курилы начался 27 июня. В субботу они вернулись в Японию. За это время они последовательно посетили три острова Курильской гряды - Кунашир, Итуруп и Шикотан, где ознакомились с состоянием инфраструктуры и изучили возможности для реализации совместных проектов на этих территориях.

В состав делегации вошли сотрудники аппарата японского правительства, МИД, министерства экономики, торговли и промышленности, министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства, администрации северной префектуры Хоккайдо. Кроме того, в изучении совместных проектов приняли участие представители бизнеса.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности в южной части Курильских островов. Первые российско-японские консультации по этому вопросу прошли в Токио в марте.