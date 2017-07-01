Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Советник Абэ: визит японской делегации на Курилы поможет конкретизировать проекты с РФ

Экономика и бизнес
1 июля, 7:56 дата обновления: 1 июля, 8:11 UTC+3 НЕМУРО /Япония/ 1, июля. /ТАСС

Эйити Хасэгава заявил, что он доложит об итогах визита премьер-министру в ближайшее время

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЕМУРО /Япония/, 1 июля. /ТАСС/. Визит японской делегации чиновников и бизнесменов поможет конкретизировать совместные проекты с российской стороной. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава, возглавлявший японскую делегацию во время визита в южную часть Курильских островов.

"Эта поездка внесет большой вклад в конкретизацию совместных с РФ проектов на четырех северных островах", - отметил он. По его словам, в ближайшее время он доложит об итогах визита премьер-министру Синдзо Абэ.

Визит группы японских чиновников и бизнесменов на Южные Курилы начался 27 июня. В субботу они вернулись в Японию. За это время они последовательно посетили три острова Курильской гряды - Кунашир, Итуруп и Шикотан, где ознакомились с состоянием инфраструктуры и изучили возможности для реализации совместных проектов на этих территориях.

В состав делегации вошли сотрудники аппарата японского правительства, МИД, министерства экономики, торговли и промышленности, министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства, администрации северной префектуры Хоккайдо. Кроме того, в изучении совместных проектов приняли участие представители бизнеса.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности в южной части Курильских островов. Первые российско-японские консультации по этому вопросу прошли в Токио в марте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Спор вокруг Курил
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Журналисты едва не уронили лампу на Трампа в Белом доме
2
В аэропортах Москвы задержаны 450 авиарейсов
3
Глава СВР заявил об агрессивности НАТО в отношении России
4
New York Post опубликовала статью о Трампе из трех слов
5
Рекордное число выпускников получили 300 баллов по ЕГЭ в 2017 году
6
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
7
В Токио вступил в силу запрет на свидания за деньги для школьниц
Темы дня
Загрузка...
Реклама