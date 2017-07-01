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Путин подписал поправки в закон о приватизации госимущества

Экономика и бизнес
1 июля, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Закон дополняет круг лиц, которые не могут быть покупателями государственного и муниципального имущества

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в закон о приватизации госимущества и о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обороны и госбезопасности. Об этом в субботу сообщается на портале правовой информации.

Закон дополняет круг лиц, которые не могут быть покупателями государственного и муниципального имущества, юридическими лицами, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций.

Покупателями госимущества также не смогут быть юридические лица, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль. Документ предусматривает, что офшорные компании не вправе совершать сделки либо иные действия, влекущие за собой установление контроля над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Соответствующие поправки вносятся документом в закон "О приватизации государственного и муниципального имущества".

Требование о предварительном согласовании распространяется на сделки по приобретению офшорными компаниями более чем 25% голосующих акций в уставных капиталах стратегически значимых хозяйственных обществ или иную возможность блокировать решения органов управления таких обществ. Предварительное согласование также потребуется для сделок по приобретению более чем 5% голосующих акций в уставных капиталах стратегически значимых обществ, осуществляющих геологическое изучение недр и разведку и добычу полезных ископаемых на участках недр федерального значения.

Соответствующие поправки вносятся в закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

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