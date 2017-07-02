Транзит газа через Украину увеличился в первом полугодии на 21%

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Транзит природного газа через территорию Украины увеличился в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 21% - до 45,7 млрд куб. м. Об этом сообщил в воскресенье советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Билявский.

"Транзит вырос на 21% и составил 45,7 млрд. куб. м. При сохранении таких режимов к концу года можем ожидать 90 млрд куб. м протранспортированного голубого топлива для европейских потребителей", - сообщил он, ссылаясь на данные компании "Магистральные газопроводы Украины".

Через Украину газ транзитом поставляется из РФ в Европу.

Билявский также сообщил, что импорт природного газа на Украину (из стран ЕС по реверсным схемам) в первом полугодии увеличился более чем в два раза, до 7 млрд куб. м. Добыча газа внутри страны достигла этот период 10,3 млрд куб. м (рост 3%), также увеличились показатели закачки газа в подземные хранилища газа. "Закачка - 3,7 млрд куб. м (с момента завершения отопительного сезона - прим. ТАСС), продвигается рекордными темпами", - отметил советник главы Минэнергоугля.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил на пресс-конференции 30 июня, что максимальный объем транзита российского газа через Украину после 2019 года, когда прекратит действие контракт на транзит газа между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" от 2009 года, не превысит 15 млрд куб. м.

Газотранспортная система (ГТС) страны может транспортировать до 120 млрд куб. м в год, однако в последние годы после строительства новых газопроводов транзит через Украину серьезно сократился - до 50-80 млрд куб. м. По итогам 2016 года транзит через Украину составил около 80 млрд куб. м. "Газпром" поставляет газ в Европу по трем основным направлениям: украинские трубопроводы, газопровод Ямал - Европа через Белоруссию и Польшу и "Северный поток" через Балтийское море в Германию.