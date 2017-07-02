"Газпром" провел переговоры с азербайджанской SOCAR о поставках природного газа

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Председатель правления холдинга "Газпром" Алексей Миллер встретился в воскресенье с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым и обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, говорится в пресс-релизе "Газпрома".

Согласно распространенной информации, рабочая встреча состоялась в Санкт-Петербурге. "Речь, в частности, шла о поставках в Азербайджан природного газа", - говорится в сообщении.

SOCAR - крупнейшая государственная нефтегазовая компания Азербайджана, занимающаяся разведкой, добычей, переработкой, а также транспортировкой и реализацией нефти, природного газа и газового конденсата. 11 сентября 2015 года ООО "Газпром экспорт" и "Азербайджанская метаноловая компания" (AzMeCo) подписали среднесрочный договор купли-продажи газа в объеме до 2 млрд кубометров в год.