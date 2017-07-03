Сокращение финансирования реконструкции аэропортов не коснулось аэропорта Алыкель

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НОРИЛЬСК, 3 июля. /ТАСС/. Аэропорт Алыкель вблизи Норильска на севере Красноярского края - единственный из аэропортов России, финансирование реконструкции которого из бюджета не сокращалось. Об этом в понедельник на совещании в Норильске сообщил спецпредставитель президента Сергей Иванов.
"Из-за определенных проблем мы сокращали финансирование реконструкции аэропортов. Единственный, кого это не коснулось, - это Норильск", - сказал он.
По словам Иванова, аэропорт Алыкель уникален тем, что круглогодично является единственной связью для жителей Норильска с большой землей.
Как сообщалось, реконструкция аэропорта Алыкель в Норильске началась в 2016 году, самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать пассажирские и грузоперевозки. Однако в этом году работы будут вестись уже на участке взлетно-посадочной полосы длиной более 1 километра, большие воздушные суда не смогут приземляться в Норильске. Завершатся все работы в сентябре 2018 года.
Финансирование ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", 9,6 млрд рублей на ее реализацию направил федеральный бюджет, 3 млрд руб. - компания "Норильский никель".