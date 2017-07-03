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Промысловый флот Приморья в 2017 году пополнился 16 судами

Экономика и бизнес
3 июля, 11:09 UTC+3

Будет построено шесть среднетоннажных и 10 маломерных судов

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Рыбопромысловый флот Приморья в 2017 году пополнился 16 судами, рыбодобывающие компании края направили заявки на строительство еще 40 судов, сообщает пресс-служба краевой администрации в понедельник.

"В этом году флот пополнился 16-ю судами, из них – шесть среднетоннажных и 10 маломерных, заявки на строительство еще 40 судов направили несколько рыбодобывающих компаний Приморья",  говорится в сообщении.

Сейчас флот региона насчитывает 488 судов различного типа. Готовность к строительству судов рыбопромыслового флота уже подтвердили "Центр судоремонта “Дальзавод”, “Восточная верфь”, “Славянский судоремонтный завод”, “Ливадийский ремонтно-судостроительный завод” и "Находкинский судоремонтный завод".

С 2017 года правительство изменило порядок выдачи квот на рыболовство. Так, заказав постройку судна на российских верфях и по российскому проекту, рыбаки получат право вылавливать дополнительный объем рыбы. Из 20% инвестиционных квот 15% будут привязаны к судам, остальные – распределены между инвесторами береговых предприятий.

Ранее ТАСС сообщал, что увеличение квот и благоприятная промысловая обстановка позволили предприятиям Приморья достичь в 2016 году рекордного за последние 15 лет улова, превысившего 830 тысяч тонн водных биоресурсов. Вклад в консолидированный бюджет края составил 3,2 млрд рублей, что на 41% выше уровня 2015 года. Компании Приморья добывают минтай, сельдь, сайру, кальмар, сельдь иваси и скумбрию.

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