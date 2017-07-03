Россия за первое полугодие 2017 г. увеличила добычу нефти до 272,3 млн тонн

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Добыча нефти и газового конденсата в России за первое полугодие 2017 года увеличилась на 0,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 272,28 млн тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

В июне 2017 года в России добыто 44,8 млн тонн нефти.

Так, в январе - июне текущего года "Роснефть" добыла 93,26 млн тонн нефти, что на 0,5% меньше, чем годом ранее, "Лукойл" снизил показатель на 1,5% - до 40,6 млн тонн. "Сургутнефтегаз" в отчетном периоде добыл 30,07 млн тонн нефти (-1,7%), "Газпром нефть" - 19,5 млн тонн (+9%), "Татнефть" - 14,38 млн тонн (+3,4%), "Башнефть" - 10,7 млн тонн (+1,2%), "Славнефть" - 7,2 млн тонн (-3,6%), "Русснефть" - 3,47 млн тонн (+2,7%), ННК - 1,067 млн тонн (-7,5%), "Новатэк" - 3,8 млн тонн (-6,4%).

По данным на конец июня, Россия удерживала среднесуточную добычу нефти ниже 1,5 млн тонн в сутки в рамках сделки с ОПЕК.

ОПЕК ведет статистику добычи в баррелях, тогда как Россия - в тоннах. Российский министр энергетики Александр Новак ранее говорил, что Россия в июне сократила добычу на 305-308 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2016 года. Однако сопоставить эти данные с официальной статистикой в тоннах невозможно - в Минэнерго неоднократно отмечали, что применять единый коэффициент перевода из тонн в баррели (коэффициент Urals - 7,33) нельзя, так как у каждого месторождения он свой.

Министр Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в интервью ТАСС заявлял, что благодаря тому, что Россия и Саудовская Аравия перевыполняют свои обязательства по ограничению добычи, средний процент исполнения договоренностей участниками соглашения превышает 100%, что благоприятно сказывается на нефтяных котировках. В мае, по данным мониторинга ОПЕК, он составил рекордные 106%.

В мае участники сделки продлили действие соглашения до апреля 2018 года на прежних условиях.