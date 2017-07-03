Патрушев: продовольственный состав госрезерва в регионах надо расширить

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Номенклатура продовольственных товаров, подлежащих закладке в государственный резерв, должна быть расширена для создания стратегических запасов и обеспечения безопасности. Об этом в понедельник заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Петербурге.

"В целях создания стратегических запасов продовольствия, в том числе для ликвидации чрезвычайных ситуаций, необходимо проработать вопрос о расширении номенклатуры продовольственных товаров, подлежащих закладке в государственный резерв, а также об увеличении норм их накопления", - сказал он. Также Патрушев отметил необходимость проработки вопроса строительства на территории округа элеваторов для длительного хранения зерна, развития сельскохозяйственной потребительской кооперации при государственной целевой поддержке нестационарной и рыночной торговли.

Глава Совбеза призвал обратить особое внимание на контроль качества продовольственного сырья и пищевых продуктов и принять дополнительные меры по обеспечению устойчивости и безопасности эпизоотической ситуации в округе. "Кроме того, следует организовать работу на местах по выявлению и пресечению фактов необоснованного завышения цен на отечественную продукцию, пресекать факты нецелевого расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по поддержке агропромышленного комплекса", - подчеркнул Патрушев.

В ходе выступления он отметил серьезную зависимость региона от импортной продукции и низкую самообеспеченность продовольствием. По словам Патрушева, в 2016 году Роспотребнадзором снято с реализации 730 тонн пищевой продукции, а в текущем году выявлено 15% партий продукции, не соответствующих показателям безопасности.