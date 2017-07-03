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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. В Кремле назвали конъюнктурным процессом отток капитала из РФ, зафиксированный аналитиками.
"Мы по-прежнему считаем, что определенная волатильность возможна всегда: капитал спокойно приходит в страну и спокойно уходит. Это во многом конъюнктурные факторы, на смену одним процессам приходят другие в зависимости от того, когда те или иные параметры инвестиций становятся более привлекательными инвесторам. Поэтому это достаточно волатильный конъюнктурный процесс", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал информацию газеты "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research о том, что четвертый месяц подряд иностранные инвесторы сокращают вложения в активы РФ. Как пишет издание, за это время они вывели из российских акций более $1,6 млрд - максимальный отток за последние три с половиной года. Бегство инвесторов аналитики связывают с нереализовавшимися ожиданиями относительно сближения США и России, обострением корпоративного конфликта между "Роснефтью" и АФК "Система", а также падением цен на нефть.
Комментируя влияние на отток капитала названного корпоративного конфликта, Песков в очередной раз отметил, что "это разбирательство происходит исключительно в судебной плоскости, и это не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в нашей стране".