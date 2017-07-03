Первый электромобиль Tesla Model 3 выпустят 7 июля

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Первый электромобиль Tesla Model 3 выпустят 7 июляЭкономика и бизнес 3 июля, 15:42
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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Первый серийный экземпляр нового электромобиля Model 3 американской компании Tesla будет выпущен 7 июля. Об этом в воскресенье сообщил в своем Twitter глава автопроизводителя Илон Маск.
Он отметил, что первые 30 электромобилей покупатели получат 28 июля. "Производство быстро растет, поэтому в августе планируется выпустить 100 электромобилей и более 1,5 тыс. в сентябре", - добавил Маск.
Глава Tesla также предположил, что к декабрю компания сможет производить 20 тыс. автомобилей в месяц.
Model 3 passed all regulatory requirements for production two weeks ahead of schedule. Expecting to complete SN1 on Friday— Elon Musk (@elonmusk) 3 июля 2017 г.
Looks like we can reach 20,000 Model 3 cars per month in Dec— Elon Musk (@elonmusk) 3 июля 2017 г.
Ожидается, что стоимость Model 3 в базовой комплектации составит около $35 тыс. по сравнению с минимум $84 тыс. у предыдущих двух моделей: седана Model S и кроссовера Model X.
Компания была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако в этом году стала именоваться просто Teslа. Ранее компания специализировалась лишь на производстве электромобилей, но позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.