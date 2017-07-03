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Первый электромобиль Tesla Model 3 выпустят 7 июля

Экономика и бизнес
3 июля, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

По словам главы компании Илона Маска, к декабрю Tesla сможет производить 20 тыс. автомобилей в месяц

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© REUTERS/Jason Reed

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Первый серийный экземпляр нового электромобиля Model 3 американской компании Tesla будет выпущен 7 июля. Об этом в воскресенье сообщил в своем Twitter глава автопроизводителя Илон Маск.

Он отметил, что первые 30 электромобилей покупатели получат 28 июля. "Производство быстро растет, поэтому в августе планируется выпустить 100 электромобилей и более 1,5 тыс. в сентябре", - добавил Маск.

Глава Tesla также предположил, что к декабрю компания сможет производить 20 тыс. автомобилей в месяц.

Ожидается, что стоимость Model 3 в базовой комплектации составит около $35 тыс. по сравнению с минимум $84 тыс. у предыдущих двух моделей: седана Model S и кроссовера Model X.

Компания была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако в этом году стала именоваться просто Teslа. Ранее компания специализировалась лишь на производстве электромобилей, но позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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