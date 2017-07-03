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Фонд помощи дольщикам будет работать как публично-правовая компания

Экономика и бизнес
3 июля, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Как рассказали в пресс-службе Минстроя, управлять фондом будет наблюдательный совет

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Организационно-правовой формой государственного компенсационного фонда долевого строительства будет публично-правовая компания (ППК), сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя.

"Да, будет ППК. Кроме того, фондом будет управлять наблюдательный совет", - сказал представитель пресс-службы Минстроя.

В октябре глава Минстроя Михаил Мень говорил, что министерство решило отказаться от формы публично-правовой компании для нового фонда.

Фонд, создающийся как альтернатива страховым компаниям, будет пополняться средствами, которые должны перечислять девелоперы - 1,2% от цены каждого договора долевого участия. Деньги будут использоваться на завершение объектов, если застройщик не справится с обязательствами.

Фонд работает с 1 января 2017 года на базе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, однако пока не принимает взносы.

Публично-правовая компания - это созданная РФ некоммерческая организация, которая представляет интересы государства и общества. Согласно закону о ППК, который появился почти год назад, такая компания может быть создана в результате реорганизации госкорпорации (за исключением ВЭБ, АСВ, ГК "Ростех", "Росатом" и "Роскосмос"), госкомпании, акционерного общества, на 100% принадлежащего РФ. ППК может быть создана, в том числе, с целью проведения госполитики, предоставления госуслуг, управления госимуществом, обеспечения модернизации и инновационного развития экономики, реализации особо важных проектов и госпрограмм, отмечается в законе.

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