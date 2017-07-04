Ассоциация поддержки резидентов Свободного порта Владивосток пополнилась 12 резидентами

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июля. /ТАСС/. Новые резиденты вошли в Ассоциацию поддержки резидентов Свободного порта Владивосток, сообщила во вторник пресс-служба организации.
"Членами Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток стали еще 12 компаний. На сегодняшний день в составе организации - 18 резидентов. Мы сейчас формируем пул самых активных предпринимателей, резидентов свободного порта Владивосток <...>. В планах этого года сформировать состав из 40-50 резидентов, наиболее вовлеченных и заинтересованных в решении вопросов свободного порта Владивосток", - цитирует пресс-служба председателя ассоциации Антона Скорика.
Новыми членами Ассоциации поддержки резидентов свободного порта Владивосток стали компании, осуществляющие свою деятельность в лесоперерабатывающей, строительной, инженерной, медицинской, транспортно-логистической и других сферах на территории Приморского края.