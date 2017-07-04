Тарифы на отопление и ГВС снизили в ряде районов Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Правительство Камчатского края снизило тарифы на отопление и горячее водоснабжение в ряде муниципалитетов за счет экономии при оптимизации тарифов и их снижения для коммерческих потребителей до среднероссийского уровня. Соответствующее решение принял губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Мы приняли решение снизить тарифы на тепло и ГВС в тех населенных пунктах, где они наиболее высокие. Речь идет о двух крупнейших населенных пунктах - городах Петропавловск-Камчатский и Елизово, а также в Николаевском, Пионерском и Раздольненском сельских поселениях Елизовского района. Напомню, что сейчас мы активно занимаемся оптимизацией энерготарифов на Камчатке. Ранее, благодаря этой работе, нам уже удалось заморозить тарифы на тепло- и электроэнергию в центральном энергоузле", - сказал Илюхин.

Отопление и горячее водоснабжение по новым тарифам население указанных муниципалитетов, в которых проживает более 200 тыс. человек, начало получать с 1 июля.

"Пересмотр тарифов позволит выровнять условия оплаты коммунальных ресурсов для населения края, ограничив их величиной не более 4500 рублей за гигакалорию. Таким образом, снижение льготных тарифов на отопление с 1 июля 2017 года составит от 1,5% в Петропавловск-Камчатском до 6,4% в Елизово. Снижение тарифов на горячую воду составит соответственно от 1,8% до 6,3%", - сообщил руководитель региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Олег Кукиль.

Он отметил, что снижение тарифов не приведет к росту расходов на субсидирование ресурсоснабжающих организаций со стороны регионального бюджета. Ранее по поручению губернатора Владимира Илюхина, на Камчатке с 1 июля были "заморожены" тарифы на холодное водоснабжение. Квитанции с новыми суммами за коммунальные услуги жители региона получат в августе.

Снижение тарифов на электроэнергию для коммерческих потребителей на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня регламентировано законом, подписанным президентом, который начал действовать с 1 июля 2017 года.