Тариф на электроэнергию для предприятий Камчатки снижен на 40%

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Тариф на электроэнергию для предприятий на Камчатке снижен на 40%, благодаря механизму выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке, введенному в действие с 1 июля. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.
"Безусловно, это отразится в целом на экономике края и создаст новые возможности для развития", - сказал Илюхин.
Для всех юридических лиц Камчатского края величина тарифа на электроэнергию составила 4,38 руб/кВтч с НДС (или 3,71 руб/кВтч без НДС). До 1 июля 2017 года тариф с учетом региональных субсидий составлял 7,38 руб/кВтч с НДС (или 6,25 руб/кВтч без НДС). При этом предусмотрено проведение перерасчета для предприятий за первое полугодие, исходя из среднероссийского тарифа. Переплата за этот период, возникшая у компаний, должна быть квалифицирована ресурсоснабжающими организациями, как аванс.
Поручение о выравнивании энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня было дано президентом в послании Федеральному Собранию РФ 2015 года. Снижение энерготарифов начато с пяти дальневосточных регионов, где фактический уровень тарифа превышает среднероссийский - это Чукотский автономный округ, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область. Одним из ожидаемых эффектов должен стать рост производства, а также снижение стоимости конечного продукта для потребителей.