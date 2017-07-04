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Губернатор: выравнивание энерготарифов даст новый толчок геологоразведке на Чукотке

Экономика и бизнес
4 июля, 6:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Роман Копин отметил, что самое ощутимое снижение тарифов с 1 июля коснется промышленников в пяти субъектах Дальнего Востока

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Губернатор Чукотки Роман Копин рассчитывает, что выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке, в том числе в Чукотском автономном округе, даст новый толчок развитию горнорудной промышленности и геологоразведке в регионе, сообщила 4 июля пресс-служба местного правительства.

"Сегодня инвесторы готовы рассматривать проекты только на больших месторождениях, где масштабы добычи позволяют нивелировать издержки на дорогую электроэнергию. Снижение тарифов вдохнет вторую жизнь в уже разведанные небольшие месторождения и позволит возродить в регионе геологоразведку", - полагает Копин.

Он отметил, что самое ощутимое снижение тарифов с 1 июля коснется промышленников в пяти субъектах Дальнего Востока. Наиболее серьезное снижение произойдет на Чукотке, где тариф уменьшится более чем на 70%. В Якутии электроэнергия для промышленных потребителей станет дешевле на 51%, в Камчатском крае и Магаданской области на 40%, на Сахалине на 35,5%.

Поручение о выравнивании энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня было дано президентом в послании Федеральному Собранию РФ 2015 года.

Предполагается, что базовый уровень, до которого будут доведены тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей Дальнего Востока, составит 3,19 руб/кВтч. Это приведет к росту конечной цены для потребителей остальной части России до 1,3% в течение трех лет.

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