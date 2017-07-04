ФАС возбудила дело в отношении "Дикси" после жалобы производителя колбас

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ритейлера "Дикси" о навязывании поставщикам торговых условий, запрещенных законодательством. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Такое решение ФАС приняла после жалобы производителя колбас и мясных полуфабрикатов "Мортадель". Дело возбуждено в отношении "Дикси Юг" - одного из юрлиц группы "Дикси" "по признакам нарушения антимонопольного законодательства, а именно навязывании условий, запрещенных законом о торговле, и ограничении доступа на товарный рынок", отметили в антимонопольной службе.

"Мы считаем недопустимым навязывание со стороны торговых сетей экономически невыгодных условий договоров поставщикам и производителям, в том числе, услуг, связанных с продвижением товаров", - цитирует пресс-служба ведомства замглавы ФАС Андрея Кашеварова.

Первое заседание по делу состоится в конце июля.