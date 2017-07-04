Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС возбудила дело в отношении "Дикси" после жалобы производителя колбас

Экономика и бизнес
4 июля, 10:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Первое заседание по делу состоится в конце июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ритейлера "Дикси" о навязывании поставщикам торговых условий, запрещенных законодательством. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Такое решение ФАС приняла после жалобы производителя колбас и мясных полуфабрикатов "Мортадель". Дело возбуждено в отношении "Дикси Юг" - одного из юрлиц группы "Дикси" "по признакам нарушения антимонопольного законодательства, а именно навязывании условий, запрещенных законом о торговле, и ограничении доступа на товарный рынок", отметили в антимонопольной службе.

"Мы считаем недопустимым навязывание со стороны торговых сетей экономически невыгодных условий договоров поставщикам и производителям, в том числе, услуг, связанных с продвижением товаров", - цитирует пресс-служба ведомства замглавы ФАС Андрея Кашеварова.

Первое заседание по делу состоится в конце июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Госдума может увеличить порог задолженности для запрета выезда за рубеж
2
Помощник начальника УФСИН Дагестана найден мертвым в своем кабинете
3
Ученым у берегов Камчатки впервые удалось снять нападение косаток на 12-метрового кита
4
СМИ: археологи обнаружили на востоке Китая останки "великанов" возрастом 5 тыс. лет
5
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
6
Спасатели нашли тело последнего погибшего на уральском озере Максимка
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Загрузка...
Реклама