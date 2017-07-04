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Севастопольцам вернут заблокированные на счетах исполнительной службы Украины 3,6 млн руб.

Экономика и бизнес
4 июля, 12:14 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 4, июля. /ТАСС

Законопроект о порядке таких выплат принят на заседании Заксобрания Севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Власти Севастополя предусмотрели в бюджете города на 2017 год 3,6 млн рублей, которые будут направлены на выплаты жителям города средств, заблокированных Нацбанком Украины на депозитных счетах отделов Государственной исполнительной службы Укрианы после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году. Законопроект о порядке таких выплат принят во вторник на заседании Заксобрания Севастополя в первом чтении.

"Реализация законопроекта потребует финансовых затрат из бюджета Севастополя, средства уже зарезервированы в размере 3,6 млн рублей. Расчет потребности был произведен на основании данных, предоставленных Федеральной службы судебных приставов РФ", - сказал на заседании севастопольского парламента руководитель городского департамента финансов Владимир Штоп.

Как пояснил Штоп, после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году, Национальный банк Украины заблокировал счета Государственной исполнительной службы страны, после чего возврат средств взыскателям стал невозможен. Планируется, что деньги переведут до конца 2017 года.

Согласно тексту законопроекта, возвращать средств будут на основании специально сформированного реестра физлиц- взыскателей. При этом чиновник не уточнил, сколько жителей Севастополя смогут рассчитывать на выплаты.

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